"Мы попали под разъяренного соперника": наставник "Днепра-1" оценил игру с "Шахтером"

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о поражении от "Шахтера" в 21-м туре чемпионата Украины. Ранее мы рассказывали, что "Шахтер" громит "Днепр-1", забив четыре мяча за 23 минуты, но и Супряга без гола не ушел.

"Футбол, как и жизнь, состоит из черных и белых полос. Сегодня мы попали под разъяренного соперника, который хотел реабилитироваться за поражение в Полтаве. Нам было очень трудно, особенно в первом тайме. Второй тайм провели лучше, но результат такой, и его надо принять и проанализировать ошибки.

Победа во втором тайме – один из положительных моментов. Ребята сумели не опустить голову, не развалиться, не позволили много сопернику – в этом позитив.

Желание выпустить Супрягу с первых минут было, но мы понимали, что придется много работать на оборону. Знали, что Хобленко лучше ведет борьбу, и нам, скорее всего, придется выходить из обороны за счет длинных передач. Во втором тайме вышел Влад Супряга. Надо проанализировать, насколько он оживил игру. У нас также не было много моментов во втором тайме", – сказал Михайленко.