"Мы потеряли дом": президент донецкого "Олимпика" озвучил планы о переезде клуба в Одессу

В последнее время появились слухи, что президент "Олимпика" хочет перевезти команду в Одессу. Клуб из Донецка сейчас проводит домашние матчи в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Однако вскоре все должно поменяться.

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Президент "Олимпика" Владислав Гельзин довольно откровенно рассказал о жизни и планах клуба:

"Мы потеряли дом. Шестой год нам сложно, у нас нет своего стадиона, своей базы. Наши донецкие болельщики разъехались по всей стране. Конечно, нам бы в этой ситуации удержать клуб... А тут стадион в Одессе стоит на продаже, никто не покупает. Начинаем общаться с местными бывшими футболистами. Все поддерживают... Однако сначала нужно договориться о покупке стадиона с американской инвестиционной компанией, а потом – с владельцем "Черноморца" Леонидом Климовым. Допустим, купили стадион, зашли в Одессу, – план такой: слияние с "Черноморцем", если не возражает собственник. Хотим остаться на базе "Олимпика" в УПЛ, но под брендом, который устраивает одесских болельщиков. Это "Черноморец", если договоримся. Если нет – будет третье название. На первом этапе "Олимпик" может остаться. А может, это будет сразу "Черноморец", а может и вовсе – "Одесса" или "Черное море".

Вчера стало известно, что первый матч "Карпат" после карантина перенесли на день позже.

Смотрите, как "Олимпик" неделю назад обыграл "Львов" в чемпионате Украины:

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