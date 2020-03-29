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На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса

29 марта, 17:52

Богдан Юрков

Меры экономии вводят в полтавской "Ворскле". Пока говорят лишь о президенте клуба и ведущих менеджерах

Стало известно о первом футбольном клубе Премьер-лиги Украины, объявившим о сокращении зарплат в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. О таким мерах заявили в полтавской "Ворскле", уточнив, что в данный момент речь идет о руководящих менеджерах клуба, а не игроках.

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"Нам точно придется отказаться от какой-то части зарплат, – заявил вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак. – Если ситуация не ухудшится, то это 50 процентов. Речь идет о президенте клуба Романе Черняке, мне, спортивном директоре, главном бухгалтере, коммерческом и техническом директорах. Словом, всех, от кого зависит деятельность клуба. Вообще, думаю, вся эта ситуация заставит сбросить розовые очки, и посмотреть на футбол другими глазами. Пришло время для серьезной переоценки ценностей, и это не только о футболе. В клубе сейчас важно сохранить коллектив. К тому же, совершенно непонятно, когда продолжится чемпионат"

Олег Лысак. Фото – sport.pl.ua

"Ворскла" (Полтава)

"Ворскла" (Полтава) / Фото: FootBoom

"На сегодняшний день мы готовы к такому шагу, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы клуб жил и развивался. Приятно, что когда обсуждали этот вопрос, ни у кого не возникло никаких возражений", – добавил вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак

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Ранее мы писали, что коронавирус съедает миллионы Месси: стало известно, что месяц пребывания на карантине обойдется аргентинской звезде "Барселоны" в потерю почти 6 млн евро.

Смотрите сюжет о звездах спорта на карантине

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зарплаты карантин чемпионат Украины Ворскла Полтава коронавирус

Источник: Полтавщина Спорт

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