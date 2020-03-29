На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса

Стало известно о первом футбольном клубе Премьер-лиги Украины, объявившим о сокращении зарплат в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. О таким мерах заявили в полтавской "Ворскле", уточнив, что в данный момент речь идет о руководящих менеджерах клуба, а не игроках.
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"Нам точно придется отказаться от какой-то части зарплат, – заявил вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак. – Если ситуация не ухудшится, то это 50 процентов. Речь идет о президенте клуба Романе Черняке, мне, спортивном директоре, главном бухгалтере, коммерческом и техническом директорах. Словом, всех, от кого зависит деятельность клуба. Вообще, думаю, вся эта ситуация заставит сбросить розовые очки, и посмотреть на футбол другими глазами. Пришло время для серьезной переоценки ценностей, и это не только о футболе. В клубе сейчас важно сохранить коллектив. К тому же, совершенно непонятно, когда продолжится чемпионат"
Олег Лысак. Фото – sport.pl.ua
"На сегодняшний день мы готовы к такому шагу, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы клуб жил и развивался. Приятно, что когда обсуждали этот вопрос, ни у кого не возникло никаких возражений", – добавил вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак
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