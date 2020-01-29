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На форварда киевского "Динамо" положил глаз легендарный игрок "Реала"

29 января, 16:22

Франом Солем заинтересовался экс-полузащитник "Королевского клуба" Мичел. Однако трансфер сорвался

Фран Соль - на переднем плане

Фран Соль - на переднем плане / Фото: Facebook

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль едва не оказался в мексиканском клубе "УНАМ Пумас". Главный тренер этого клуба испанец Мичел, являющийся соотечественником Франа, был заинтересован в приобретении Соля, однако позже "пумы" отказались от этого трансфера.

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Как сообщает Futboltotal.com.mx, причиной отказа стала стоимость 27-летнего футболиста, которая оказалась слишком высокой для мексиканцев. Киевляне были согласны продать Соля не менее, чем за 4 миллиона долларов.

Фран Соль и его жена

Фран Соль и его жена / Фото: Instagram

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Отметим, что в нынешнем сезоне Фран Соль отыграл за "Динамо" 12 матчей, отметившись всего лишь двумя ассистами. Соглашение Соля с киевским клубом рассчитано до конца 2023 года.

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Добавим, что Мичел, возглавляющий "УНАМ Пумас", сделал себе имя, выступая за мадридский "Реал". В составе "сливочных" он семь раз выигрывал чемпионат Испании и дважды – Кубок УЕФА.

Ранее мы сообщали, что динамовец Фран Соль может перейти в "Бейцзин Гоань". Но далее разговоров об интересе со стороны китайцев дело пока не зашло.

Смотрите, как Фран Соль год назад забивал "Олимпиакосу"

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Динамо Киев чемпионат Мексики Фран Соль

Источник: isport.ua

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