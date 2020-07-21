На место Михайличенко в "Зарю" пришел бразилец из Северной Македонии

В ближайшее межсезонье луганская "Заря" существенно изменит свой состав. В частности, как мы писали, "Заря" продала Михайличенко в "Андерлехт" за 500 тысяч евро. Однако не успел левый защитник покинуть клуб, как на его место нашли нового футболиста.
Контракт с клубом из Луганска подписал бразилец Леовигильдо Жуниор Реис Родригес, сообщил сайт Football.ua. 24-летний игрок заключил соглашение сроком на три года, ранее он выступал в чемпионате Северной Македонии за "Вардар" – сильнейшую команду этой балканской страны. Официально о трансфере объявят в ближайшие дни.
В сезоне 2019/2020 Родригес сыграл за "Вардар" 21 матч, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 550 тысяч евро. Хотя, думается, "Заря" должна была бы получить его дешевле, ведь тогда не было смысла отпускать Михайличенко за полмиллиона. Кроме "Вардара", Жуниор играл за команду "Македония Горче Петров".
Ранее по итогам месяца лучшими назвали игрока "Зари" и тренера "Десны".
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