На место Михайличенко в "Зарю" пришел бразилец из Северной Македонии

В ближайшее межсезонье луганская "Заря" существенно изменит свой состав. В частности, как мы писали, "Заря" продала Михайличенко в "Андерлехт" за 500 тысяч евро. Однако не успел левый защитник покинуть клуб, как на его место нашли нового футболиста.

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Контракт с клубом из Луганска подписал бразилец Леовигильдо Жуниор Реис Родригес, сообщил сайт Football.ua. 24-летний игрок заключил соглашение сроком на три года, ранее он выступал в чемпионате Северной Македонии за "Вардар" – сильнейшую команду этой балканской страны. Официально о трансфере объявят в ближайшие дни.

В сезоне 2019/2020 Родригес сыграл за "Вардар" 21 матч, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 550 тысяч евро. Хотя, думается, "Заря" должна была бы получить его дешевле, ведь тогда не было смысла отпускать Михайличенко за полмиллиона. Кроме "Вардара", Жуниор играл за команду "Македония Горче Петров".

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