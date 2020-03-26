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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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На одном из самых старых стадионов Украины обрушилась трибуна

26 марта, 16:29

Елена Павлова

После обвала части сооружения будут проведены дополнительные исследования проблемного участка арены

Представитель Второй Лиги чемпионата Украины по футболу ровенский "Верес" сообщает, что на его домашнем стадионе "Авангард" обрушилась трибуна. По информации пресс-службы, в прошлую пятницу рабочие начали демонтаж части стадиона и подтрибунного помещения, которые требовали реконструкции из-за некачественного строительства во времена СССР. Ранее мы писали, что стадион самой украинской команды в Бельгии пострадал от урагана – снесло крышу.

После обвала части сооружения будут проведены дополнительные исследования проблемного участка стадиона, а затем примут решение по поводу дальнейших действий. Стоит отметить, что стадион "Авангард" в Ровно был построен достаточно давно – еще в 20-х годах ХХ века. Последний раз реконструкция сооружения проводилась более 50 лет назад. Так что не удивительно, что трибуны арены уже не выдерживают.

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Ранее мы писали, что легендарный стадион в Бразилии превратили в госпиталь, а Ледовый дворец Мадрида – в морг. "Маракана", которая принимала в том числе матчи чемпионата мира по футболу 2014 года и летнюю Олимпиаду-2016, превращена в полевой госпиталь. Об этом сообщает президент "Фламенго" Родольфо Ландим.

Смотрите также, как на Волыни футболист сделал предложение посреди стадиона

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стадион обвал реконструкция трибуна Верес Ровно Авангард

Источник: isport.ua

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