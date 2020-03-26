На одном из самых старых стадионов Украины обрушилась трибуна

Представитель Второй Лиги чемпионата Украины по футболу ровенский "Верес" сообщает, что на его домашнем стадионе "Авангард" обрушилась трибуна. По информации пресс-службы, в прошлую пятницу рабочие начали демонтаж части стадиона и подтрибунного помещения, которые требовали реконструкции из-за некачественного строительства во времена СССР. Ранее мы писали, что стадион самой украинской команды в Бельгии пострадал от урагана – снесло крышу.

После обвала части сооружения будут проведены дополнительные исследования проблемного участка стадиона, а затем примут решение по поводу дальнейших действий. Стоит отметить, что стадион "Авангард" в Ровно был построен достаточно давно – еще в 20-х годах ХХ века. Последний раз реконструкция сооружения проводилась более 50 лет назад. Так что не удивительно, что трибуны арены уже не выдерживают.

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Ранее мы писали, что легендарный стадион в Бразилии превратили в госпиталь, а Ледовый дворец Мадрида – в морг. "Маракана", которая принимала в том числе матчи чемпионата мира по футболу 2014 года и летнюю Олимпиаду-2016, превращена в полевой госпиталь. Об этом сообщает президент "Фламенго" Родольфо Ландим.

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