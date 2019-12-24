Набираться сил в Турции: перед "Бенфикой" донецкий "Шахтер" проведет два сбора в Белеке

Во время подготовки у чемпиона Украины запланировано шесть контрольных матчей

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В зимнее межсезонье донецкий "Шахтер" планирует провести два сбора в турецком Белеке. Первый этап пройдет с 20-го по 30 января, второй – со 2-го по 9 февраля. Ранее мы писали, что "горняки" настреляли 50 и отправились в отпуск небитыми в 2019 году.

"Шахтер" будет базироваться в отельном комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort, где есть все условия для качественной подготовки: фитнес-центр и футбольные поля для занятий, спа-комплекс и бассейн для восстановления. Кроме тренировочной работы, у "оранжево-черных" запланированы шесть контрольных матчей. Даты проведения спаррингов и соперники станут известны позже. Официально сезон "Шахтер" начнет 20 февраля в 1/16 Лиги Европы против "Бенфики".

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Ранее рассказывали, что защитник "Шахтера" пропустит только первый матч против "Бенфики" в Лиге Европы. Такое наказание бразилец Додо понесет за удаление в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:3). Рассмотрев эпизод, контрольно-этический комитет УЕФА решил не наказывать футболиста дополнительной дисквалификацией, оставив в силе одноматчевое наказание.

Также мы сообщали, что стало известно, сколько заработал "Шахтер" за Лигу чемпионов. Только за матчи с "Аталантой", "Манчестер Сити" и "Динамо" "горняки" заработали 5,4 миллиона.

Смотрите также обзор матча "Шахтер" – "Аталанта" – 0:3

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