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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Надеялись, пронесет": Михайличенко впервые высказался о дисквалификации Беседина за допинг

7 марта, 22:23

Юрков Богдан

Главный тренер киевлян пожелал отстраненному нападающему "не падать духом" и "дотерпеть это время"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко впервые прокомментировал наказание Артема Беседина, за допинг дисквалифицированного до конца года. Напомним, форвард киевлян "погорел" после матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы с "Мальме", но вердикт по своему делу от УЕФА получил лишь на днях.

На вопрос, как Алексей Михайличенко воспринял дисквалификацию Артема Беседина, главный тренер "Динамо" ответил: "С большим сожалением. Все-таки мы надеялись, что, как говорится, пронесет. Но это уже случилось, и нужно это принять. Конечно, это потеря, и мы желаем Артему, чтобы он не падал духом, а дотерпел это время и вернулся в футбол. Это очень важно. Мы всегда будем его поддерживать и всегда будем с ним".

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Это заявление Алексей Михайличенко сделал после субботнего матча 22-го тура чемпионата Украины, в котором "Динамо" победило в гостях "Александрию" 3:1 и вернулось на вторую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Ранее стало известно, какой препарат принимал погоревший на допинге Беседин. "Форвард попросил у клубного врача таблетку от головной боли, но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фонтурацетам. Стимулятор, увеличивающий мозговую активность и психическую энергию", – рассказал координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко.

Смотрите, как ранее забивал Беседин:

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допинг Динамо Киев Алексей Михайличенко Артем Беседин

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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