"Надеюсь, что наша команда будет полностью готова": игрок "Ворсклы" рассказал о матче с "Шахтером"

Артур / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Игрок "Ворсклы" Артур прокомментировал грядущий поединок чемпионата Украины с донецким "Шахтером". Ранее, кипер "Ворсклы" Даниил Каневцев рассказал о своей травме и пожелал удачи одноклубникам в матче с "Шахтером".

"Будет очень сложная игра. Прекрасно знаем, что в составе "горняков" играет очень много техничных бразильцев, но не только они там сильны, весь коллектив очень силен, поэтому нам предстоит очень и очень сложный поединок. Я надеюсь, что наша команда будет полностью готова, мы работаем над тем, чтобы провести хороший поединок и подарить красивое зрелище болельщикам", – рассказал Артур.

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"Шахтер – это великая команда, в ее составе очень много великолепных квалифицированных игроков. Нас ждет очень сложный поединок", – отметил игрок.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Ворскла" состоится сегодня, в пятницу 27 сентября на ОСК "Металлист" в Харькове

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

Смотрите, как "Шахтер" громил "Ворсклу" в прошлом сезоне

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