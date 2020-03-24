"Надеюсь, эпидемия скоро закончится": игрок "Динамо" рассказал о праздновании дня рождения

Защитник киевского Динамо Никита Бурда рассказал о своем дне рождении, также поделился эмоциями об эпидемии коронавируса в Украине. Ранее вратарь "Шахтера" рассказал, как поддерживает форму на карантине.

"Поскольку мы все сейчас на карантине, день рождения провожу в домашней обстановке, с близкими. От партнеров принимаю поздравления удаленно, в нашей группе в WatsApp. Все поздравили, всем спасибо за поздравления. Действительно, пожалуй, впервые такой день рождения. Раньше почти все время на мой день рождения выпадали тренировки и игры в сборных. Перед тренировкой все поздравляли, а вечером именинник "выставлял" тортик. Сейчас ситуация другая, поэтому с партнерами уже отметим и увидимся после карантина.

Надеюсь, эпидемия скоро закончится и мы обязательно доиграем чемпионат. Это было бы самое справедливое решение. Пока же на карантине дома – фильмы, игры, сериалы. Но не забываю и форму поддерживать по программе, которую нам предоставили тренеры", – отметил Бурда.