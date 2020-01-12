"Надеюсь, мы еще встретимся": Русин намекнул на появление Скрипника у руля "Динамо"

Или все-таки Русин со Скрипником встретятся в сборной? Тренера "Зари" сватают и в преемники Шевы

Назарий Русин / Фото: Футбол 24

Реклама

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, комментируя свое возвращение из аренды в "Заре" в лагерь киевского клуба, заинтриговал болельщиков фразой о своем желании снова встретиться с главным тренером луганчан Виктором Скрипником. Ранее Русин заявил о намерении стать лидером "Динамо".

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

"Ребята из "Зари"? Я буду очень сильно скучать по ним. Там все у меня было хорошо и в быту, и коллектив чудесный. На поле было тоже все хорошо. По Виктору Скрипнику я буду очень сильно скучать, ведь он мне много дал и как человек, и как тренер. Он дал мне уверенность в своих силах, я вновь почувствовал себя футболистом и начал получать удовольствие от игры. Надеюсь, мы с ним еще встретимся".

А ведь будущее сотрудничество Виктора Скрипника и Назария Русина действительно возможно. Во-первых, в сборной Украины. Поговаривают, что именно Скрипника могут пригласить в национальную команду на смену Андрею Шевченко, если после Евро-2020 он откажется продлить контракт с "сине-желтыми". Равно как не стоит исключать и вероятность приглашения Виктора Скрипника на пост главного тренера "Динамо". Такие слухи также циркулируют в футбольных кругах.

Читайте также: Наставник "Динамо" рассказал о таинственном Каргбо: он не имел права играть за киевлян

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Я был очень рад, что возвращаюсь домой, – добавил о своем камбэка в Киев Назарий Русин. – И родители были очень довольны. Возвращение в "Динамо" – это моя цель. Когда я уходил в "Зарю", то хотел вернуться назад в "Динамо".

Смотрите, как забивает Назарий Русин

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама