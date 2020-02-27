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Наказание Беседина: антидопинговое агентство недовольно годом и подаст апелляцию, "Динамо" – не будет

27 февраля, 17:59

Павлова Елена

В киевском клубе вердикт по делу своего нападающего оценили как приемлемый

Всемирное антидопинговое агентство – WADA – собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд по вердикту форварда "Динамо" Артема Беседина и доктора клуба Леонида Миронова. Напомним, что 24 февраля Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело нападающего киевлян, в пробах которого нашли допинг. В итоге Беседин был дисквалифицирован на 1 год, хотя говорили о четырех годах. И до 16 марта также может подать апелляцию.

Стороны процесса до сих пор имеют на руках только резолютивную часть решения УЕФА. Однако "Динамо" и сам Артем Беседин его оспаривать не будут. В клубе учитывают риски, которые могут возникнуть по делам этой категории в CAS. По информации телеграм-канала Dynamo Inside, в киевском клубе вердикт оценили как приемлемый. А вот в WADA, судя по всему, не устроил небольшой срок дисквалификации игрока и представители агентства будут подавать апелляцию.

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы рассказывали, когда Беседин вернется к тренировкам "Динамо". Несмотря на год дисквалификации, уже осенью 23-летний форвард сможет участвовать в подготовке своего клуба.

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Кстати, накануне стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько лет вне игры "светило" нападающему в случае самого жесткого решения УЕФА.

Смотрите, как забивал Беседин в Украине

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апелляция допинг Динамо Киев дисквалификация Спортивный арбитражный суд ВАДА WADA Артем Беседин

Источник: sport.ua

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