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Наказание для судьи: арбитр матча "Заря" – "Динамо" отстранен от работы и отправляется "отдыхать"

22 июня, 12:05

Елена Павлова Елена Павлова

Глава комитета арбитров УАФ считает, что Балакин сделал массу грубых ошибок

Украинский арбитр Николай Балакин, который обслуживал матч 26-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" – "Динамо" и получил в свой адрес массу критики, отстранен Комитетом арбитров УАФ на неопределенный срок.

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Об отстранении судьи сообщил в программе "Великий футбол" телеведущий Директор ТК "Футбол" Александр Денисов со ссылкой на председателя комитета Лучано Лучи.

"После матча "Заря" – "Динамо" мы говорили о Балакине. Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что Балакин сделал массу грубых ошибок в матче "Заря" – "Динамо". Поэтому Балакин отправляется "отдыхать". Он надолго отстранен от судейства", – отметил Денисов.

Напомним, что битва за второе место в чемпионате Украины завершилась со счетом 3:1 в пользу "Динамо", а сам поединок в Запорожье прерывался из-за ливня. Счет первой после перерыва открыли луганчане – Шабанов сбил в штрафной площадке Тымчика, и Юрченко на 54-й минуте реализовал пенальти. На 71-й минуте "Динамо" удалось сравнять счет – отличился Буяльский.

"Заря" – "Динамо"
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"Заря" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Уже на 75-й минуте киевляне вышли вперед – 2:1. Ворвавшись в чужую штрафную, отличился еще один джокер Михайличенко – Де Пена. На 83-й минуте у "Зари" был удален Цвек за грубый фол на Сидорчуке. И уже в большинстве "Динамо" закрепило победу шикарным голом Цыганкова со штрафного на 96-й минуте – 3:1. А Цвек за свое нарушение и травму Сидорчука получил три матча дисквалификации.

В свою очередь "Заря" возмущена наказанием игроков – дескать, итоги сезона должны определяться на поле, а не в СМИ или бюрократией.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как "Заря" уступила "Александрии" после возобновления чемпионата Украины

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судья чемпионат Украины Динамо Киев арбитр Заря Луганск премьер-лига отстранение

Источник: телеканал "Украина"

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