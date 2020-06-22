Наказание для судьи: арбитр матча "Заря" – "Динамо" отстранен от работы и отправляется "отдыхать"

Украинский арбитр Николай Балакин, который обслуживал матч 26-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" – "Динамо" и получил в свой адрес массу критики, отстранен Комитетом арбитров УАФ на неопределенный срок.

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Об отстранении судьи сообщил в программе "Великий футбол" телеведущий Директор ТК "Футбол" Александр Денисов со ссылкой на председателя комитета Лучано Лучи.

"После матча "Заря" – "Динамо" мы говорили о Балакине. Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что Балакин сделал массу грубых ошибок в матче "Заря" – "Динамо". Поэтому Балакин отправляется "отдыхать". Он надолго отстранен от судейства", – отметил Денисов.

Напомним, что битва за второе место в чемпионате Украины завершилась со счетом 3:1 в пользу "Динамо", а сам поединок в Запорожье прерывался из-за ливня. Счет первой после перерыва открыли луганчане – Шабанов сбил в штрафной площадке Тымчика, и Юрченко на 54-й минуте реализовал пенальти. На 71-й минуте "Динамо" удалось сравнять счет – отличился Буяльский.

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Уже на 75-й минуте киевляне вышли вперед – 2:1. Ворвавшись в чужую штрафную, отличился еще один джокер Михайличенко – Де Пена. На 83-й минуте у "Зари" был удален Цвек за грубый фол на Сидорчуке. И уже в большинстве "Динамо" закрепило победу шикарным голом Цыганкова со штрафного на 96-й минуте – 3:1. А Цвек за свое нарушение и травму Сидорчука получил три матча дисквалификации.

В свою очередь "Заря" возмущена наказанием игроков – дескать, итоги сезона должны определяться на поле, а не в СМИ или бюрократией.

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