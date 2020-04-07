"Нападающему в "Динамо" очень трудно найти моменты": Беседин рассказал об игре киевлян в атаке

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин поделился мнением об игре киевлян в нападении. Ранее мы писали, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко впервые прокомментировал наказание Артема Беседина, за допинг дисквалифицированного до конца года

"Мало моментов бывает в матче или их вообще нет. Нападающему в "Динамо" очень трудно найти моменты. Не знаю, с чем это связано. Ну, вот очень трудно. Если сам что-то не выкрутишь, не сделаешь – в принципе, момента и не будет за весь матч. Думаю, в этом проблема. Мало фланговых атак, мало хороших подач, но это мое мнение. Конечно, у меня есть моменты, в которых я не забиваю. Я с этим согласен. Надо просто, чтобы в каждой линии был баланс. Каждый знал свою работу на поле и делал ее хорошо. И все. И после матчей, тренировок спрашивать друг у друга – ты не сделал, ты не забил. Этого нет, поэтому думаю, что проблема может быть в этом", – отметил Беседин.