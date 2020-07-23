"Наш чемпионат станет горячее!": Кирилл Круторогов – о приходе Луческу в "Динамо"

"Для Луческу лично это вызов, который также нужен "Динамо", - считает украинский комментатор

Сегодня тема №1 в спорте – назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо". В это слабо верилось, учитывая, что румынский специалист 12 лет тренировал принципиального соперника киевлян – "Шахтер". Но когда это произошло официально, мнения появились самые разные: ультрас пригрозили протестами; Шевчук считает, что Луческу усилит игру "Динамо"; а Блохин и вовсе отказывается теперь болеть за киевский клуб.

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Известный украинский комментатор Кирилл Круторогов, который работает на каналах "Футбол 1/2/3", считает, что от назначения Луческу украинский чемпионат станет интереснее.

"Эмоции болельщиков обеих команд понятны – легенда "Шахтера" внезапно возглавил самого принципиального соперника. Но если абстрагироваться от эмоций, то наш чемпионат однозначно станет гораздо интереснее и горячее. "Динамо" получило первого иностранного тренера (если не брать во внимание россиян Семина и Газзаева), тренера очень опытного, тренера действительно сильного. Который умеет раскрывать футболистов и доверяет молодежи. Самое главное, что если Мистер согласился на это предложение, значит, он чувствует в себе силы оставаться в борьбе и серьезной конкуренции. Он бы не шел просто отбывать номер и проигрывать "Шахтеру". А это чувство уверенности в способности конкурировать крайне необходимо киевлянам, проигравшим "Шахтеру" чемпионат в 23 очка. Для Луческу лично это вызов, вызов, который также нужен "Динамо", – считает Кирилл Круторогов.

Ранее стало известно, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты даже призывают работников клуба, "у которых осталась хоть капля самоуважения", написать заявления об увольнении.

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Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин очень эмоционально отреагировал на новость о назначении Мирчи Луческу. Обладатель "Золотого мяча" считает, что это плевок ему в душу.

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