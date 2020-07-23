"Наш чемпионат станет горячее!": Кирилл Круторогов – о приходе Луческу в "Динамо"

Сегодня тема №1 в спорте – назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо". В это слабо верилось, учитывая, что румынский специалист 12 лет тренировал принципиального соперника киевлян – "Шахтер". Но когда это произошло официально, мнения появились самые разные: ультрас пригрозили протестами; Шевчук считает, что Луческу усилит игру "Динамо"; а Блохин и вовсе отказывается теперь болеть за киевский клуб.
Известный украинский комментатор Кирилл Круторогов, который работает на каналах "Футбол 1/2/3", считает, что от назначения Луческу украинский чемпионат станет интереснее.
"Эмоции болельщиков обеих команд понятны – легенда "Шахтера" внезапно возглавил самого принципиального соперника. Но если абстрагироваться от эмоций, то наш чемпионат однозначно станет гораздо интереснее и горячее. "Динамо" получило первого иностранного тренера (если не брать во внимание россиян Семина и Газзаева), тренера очень опытного, тренера действительно сильного. Который умеет раскрывать футболистов и доверяет молодежи. Самое главное, что если Мистер согласился на это предложение, значит, он чувствует в себе силы оставаться в борьбе и серьезной конкуренции. Он бы не шел просто отбывать номер и проигрывать "Шахтеру". А это чувство уверенности в способности конкурировать крайне необходимо киевлянам, проигравшим "Шахтеру" чемпионат в 23 очка. Для Луческу лично это вызов, вызов, который также нужен "Динамо", – считает Кирилл Круторогов.
Ранее стало известно, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты даже призывают работников клуба, "у которых осталась хоть капля самоуважения", написать заявления об увольнении.
Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин очень эмоционально отреагировал на новость о назначении Мирчи Луческу. Обладатель "Золотого мяча" считает, что это плевок ему в душу.
Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу" и едва не опустилось ниже второго места в чемпионате Украины:
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