"Наш штаб получил важные данные": Шева рассказал о просмотре украинских клубов в Турции

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Instagram

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как посетил тренировочные лагеря клубов из чемпионата Украины, а также назвал своего нового помощника.

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"Мы посетили тренировочные лагеря украинских клубов в Турции. Побывали в "Динамо" и "Шахтера". Команды уже получают нагрузку, идет подготовка к старту второй части сезона. Мы хорошо пообщались с ребятами, с тренерами команд. Оценили состояние, в котором находятся футболисты. Это была плановая поездка, со мной были Андреа Мальдера и Андреа Аззалин – тренер по физподготовке, который присоединится к штабу в этом году". "Кстати, он уже присутствовал на последнем сборе команды перед матчами с Эстонией и Сербией, – отметил наставник.

В то же время продолжит свою работу в сборной Иван Баштовый. Наш штаб получил важные данные о готовности отдельных исполнителей. В целом я доволен увиденным в Турции, наши ребята находятся в хорошем настроении", – рассказал Шевченко.

Кстати, "Динамо" сыграло вничью с серебряным призером чемпионата Беларуси. За киевлян голом отличился Беньямин Вербич.

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