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"Наш судейский комитет – более закрытая организация, чем КГБ и ЦРУ": Рафаилов о зарплате арбитров и VAR

18 апреля, 19:38

Елена Павлова

Бывший гендир "Зари" отметил, что руководит украинскими судьями какой-то дедушка из Италии

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, который в марте покинул луганский клуб, выразил свою точку зрения по поводу внедрения системы видеопомощи арбитрам VAR в украинской Премьер-лиге. Ранее мы сообщали, что назвали причину увольнения генерального директора "Зари".

"Нужно, чтобы он был на каждом матче, а не в двух встречах тура. Еще я не могу понять, почему арбитр в одном эпизоде побежал смотреть видеоповтор, а в следующем подобном не побежал. Должен ли арбитр общаться с прессой? Естественно. Я вот смотрю на наш судейский комитет и мне кажется, что это еще более закрытая организация, нежели КГБ и ЦРУ. Так не должно быть. Руководит этим всем процессом какой-то дедушка из Италии (Лучано Лучи — Ред.), который далек от украинских реалий. Хотя он здесь уже обжился и вроде как хочет даже украинское гражданство принимать".

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Рассказал Рафаилов и о судейских зарплатах, которые нужно поднимать: "Но не стоит поднимать эти зарплаты до тех пор, пока судейский комитет не станет более открытым. Должен быть нормальный рабочий контакт между судьями и остальными. А финансовая сторона очень важна, ведь не могут судьи получать по 12 тысяч гривен".

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Смотрите, как "Заря" обыгрывала в гостях "Мариуполь" в чемпионате Украины при Рафаилове

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судейство чемпионат Украины Заря Луганск судьи премьер-лига Сергей Рафаилов Лучано Лучи

Источник: Football.ua

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