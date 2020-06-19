"Наша первая стена – "Вольфсбург": тренер "Шахтера" – о борьбе в Лиге Европы и чемпионстве в Украине

Главный тренер "Шахтера" рассказал о своих ожиданиях от матча с "Александрией" 20 июня, в котором донецкая команда может оформить досрочное чемпионство в украинской Премьер-лиге. Португальский специалист затронул и тему продолжения борьбы в еврокубках, так как недавно был опубликован официальный календарь доигровки Лиги Европы.

"Я становился со своими игроками чемпионом третьей лиги, второй… Но, действительно, впервые в карьере я пришел в такой клуб, где могу стать чемпионом Премьер-лиги. Конечно, это чувство уверенности и огромной радости. Это плоды усердной работы моих игроков и тренерского штаба. Будь то еврокубки или внутренний чемпионат, "Шахтер" всегда играет, чтобы побеждать. Предстоящий матч по характеристикам не отличается. Мы хотим победить. "Александрия"? Это очень хорошо организованная команда с отличными тренером и игроками. Они в первой шестерке, в текущем сезоне выступали в Лиге Европы. Будет сложно, так что у нас, как и всегда, максимальная концентрация".

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А вот для того, чтобы оптимизировать свой план подготовки к оставшимся матчам в Лиге Европы, наставнику "Шахтера" не хватает данных, когда начнется следующий чемпионат Украины.

"Новый сезон буквально приклеен к тому, что заканчивается, – говорит Каштру. – Нам нужны эти данные. Мы подойдем готовыми к Лиге Европы, несмотря на то, что путь будет очень непростым. В этом году мы провели, можно сказать, три сбора, а до еврокубковых игр придется, по сути, провести и четвертые мини-сборы, ведь будет две с половиной или три недели. Формат? Он достаточно интересен. Матчи навылет. Наша первая стена – "Вольфсбург". Предстоит сложная задача. В домашнем поединке, когда нет публики и пустой стадион, руки немного опускаются – все та же атмосфера, нет никакого преимущества от фактора поля. Мы прекрасно знаем, каковы немецкие клубы. Нужно продумать все перед этим матчем, а если пройдем в 1/4 финала, посмотрим, что будет дальше. В играх навылет у каждого есть возможность добраться до финала, и мы – не исключение. До сегодня мы достаточно хорошо показали себя в Лиге Европы и хотим продолжать в том же духе. Но, как я всегда говорю, концентрация должна быть только на предстоящий поединок, и он у нас – с "Александрией".

Ранее Луиш Каштру рассказывал о победе над "Колосом", травме Исмаили и Лиге Европы. После выхода из карантина "Шахтер" выиграл три матча кряду в Премьер-лиге.

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