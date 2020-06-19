Українська
$ 26,76
30,06

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Наша первая стена – "Вольфсбург": тренер "Шахтера" – о борьбе в Лиге Европы и чемпионстве в Украине

19 июня, 00:20

Елена Павлова Елена Павлова

Каштру впервые в карьере может выиграть титул в Премьер-лиге

Главный тренер "Шахтера" рассказал о своих ожиданиях от матча с "Александрией" 20 июня, в котором донецкая команда может оформить досрочное чемпионство в украинской Премьер-лиге. Португальский специалист затронул и тему продолжения борьбы в еврокубках, так как недавно был опубликован официальный календарь доигровки Лиги Европы.

"Я становился со своими игроками чемпионом третьей лиги, второй… Но, действительно, впервые в карьере я пришел в такой клуб, где могу стать чемпионом Премьер-лиги. Конечно, это чувство уверенности и огромной радости. Это плоды усердной работы моих игроков и тренерского штаба.

Будь то еврокубки или внутренний чемпионат, "Шахтер" всегда играет, чтобы побеждать. Предстоящий матч по характеристикам не отличается. Мы хотим победить. "Александрия"? Это очень хорошо организованная команда с отличными тренером и игроками. Они в первой шестерке, в текущем сезоне выступали в Лиге Европы. Будет сложно, так что у нас, как и всегда, максимальная концентрация".

Реклама

Читайте также: Вингеров "Шахтера" и "Динамо" назвали претендентами на звание лучшего молодого игрока Европы

А вот для того, чтобы оптимизировать свой план подготовки к оставшимся матчам в Лиге Европы, наставнику "Шахтера" не хватает данных, когда начнется следующий чемпионат Украины.

"Новый сезон буквально приклеен к тому, что заканчивается, – говорит Каштру. – Нам нужны эти данные. Мы подойдем готовыми к Лиге Европы, несмотря на то, что путь будет очень непростым. В этом году мы провели, можно сказать, три сбора, а до еврокубковых игр придется, по сути, провести и четвертые мини-сборы, ведь будет две с половиной или три недели.

Формат? Он достаточно интересен. Матчи навылет. Наша первая стена – "Вольфсбург". Предстоит сложная задача. В домашнем поединке, когда нет публики и пустой стадион, руки немного опускаются – все та же атмосфера, нет никакого преимущества от фактора поля. Мы прекрасно знаем, каковы немецкие клубы. Нужно продумать все перед этим матчем, а если пройдем в 1/4 финала, посмотрим, что будет дальше. В играх навылет у каждого есть возможность добраться до финала, и мы – не исключение. До сегодня мы достаточно хорошо показали себя в Лиге Европы и хотим продолжать в том же духе. Но, как я всегда говорю, концентрация должна быть только на предстоящий поединок, и он у нас – с "Александрией".

Ранее Луиш Каштру рассказывал о победе над "Колосом", травме Исмаили и Лиге Европы. После выхода из карантина "Шахтер" выиграл три матча кряду в Премьер-лиге.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" в прошлом туре УПЛ переиграл "Колос"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы чемпионат Украины Шахтер Донецк Вольфсбург премьер-лига ФК Александрия Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге Украины
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге УкраиныЧУ по футболу
"Колос" – "Шахтер": онлайн матча украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент "Олимпика" хочет купить стадион "Черноморец" и перевезти командуЧУ по футболу
Футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат после карантина
Футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат после карантинаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять