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"Наслушаешься новостей о коронавирусе, так и с ума сойти можно", – легенда украинского футбола

16 апреля, 10:14

Вадим Авдасев

Олег Блохин поддерживает форму и не предается унынию

Знаменитый украинский футболист и тренер Олег Блохин рассказал, как проводит время на карантине и что он думает о коронавирусе. В прошлом году специалист перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи, но сейчас чувствует себя нормально. К слову, недавно 67-летний Олег Владимирович развенчал миф: Блохин никогда не показывал игрокам свой гол в ворота "Баварии".

Нынче он придерживается карантина в своем доме:

"Пока что с женой на кулаках со скуки не бьемся, всегда есть чем себя занять. Живем мы за городом, младшие дочки рядом, учатся дистанционно. Карантин соблюдаем: кроме супермаркета почти никуда не выбираемся. Понимаем: всё это серьезно. Самоизоляция многим не нравится, но здоровье – превыше всего.

Честно говоря, не завидую людям, которые в квартирах на карантине находятся. Не знаю, как мы бы сами вчетвером да в четырех стенах все это время просидели. У меня тут озеро рядом, можно прогуляться и свежим воздухом подышать. Надо поддерживать себя в норме, а то ведь наслушаешься новостей о коронавирусе, поддашься панике – так и с ума сойти можно. Приходя домой, непременно мою руки – не потому, что эпидемия, а оттого, что с детства приучили. Могу и спиртом ладони протереть. Вот когда жена с дочками в супермаркет отправляется – непременно респиратор и перчатки надевает".

Блохин поведал и о своих увлечениях:

"До карантина ходил на пилатес [комплекс упражнений для гибкости тела], теперь занимаюсь им дома. Поблажек себе не даю. Под настроение могу почитать, но не электронные, а живые, бумажные книги. От компьютеров и планшетов сильно устают глаза.

А еще – любим с женой разгадывать кроссворды. Это занятие хорошо тренирует память. Жаль, дочки не сильны в шахматах. Попробовали тут недавно меня обыграть… Анжела уговаривала поддаться девчонкам, но я не согласился. Сказал, что сам люблю побеждать".

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Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

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карантин Олег Блохин Динамо Киев

Источник: Футбольный клуб

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