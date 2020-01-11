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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Наставник "Динамо" рассказал о таинственном Каргбо: он не имел права играть за киевлян

11 января, 19:30

Алексей Михайличенко поделился планами о грядущей подготовке к новому сезону

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о начале тренировочного процесса в команде после зимнего отпуска, а также о новичке, которого пригласили в прошлом году.

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"Есть желание доказать, в первую очередь самим себе, что неудачные матчи в первой части сезона были случайностью. Конечно, в новом году ждем от команды и себя новых побед и хороших матчей", – отметил наставник.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

"Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов, надеемся, через пару дней должен вернуться в общую группу.Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим", – рассказал тренер.

"Кроме того, будем просматривать Каргбо, которого пригласили в прошлом году, но он не имел права играть за нас, – поэтому берем его на сбор и возлагаем на него надежды. Надеемся, что у нас на каждой позиции будет достойная конкуренция, которая позволит нам играть лучше", – сказал Михайличенко.

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария Русина из "Зари".

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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