Наставник "Шахтера" оценил игру команды после двух поединков в Турции

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итог после двух спаррингов команды в Турции. Наставник прокомментировал поединки против "Македонии ГП" и "Сеннерйюске". Ранее мы писали, что "Шахтер" сыграл вничью с "Сеннерйюске", упустив победу на последних минутах.

"Утренний матч был проще. Соперник был не слишком сильным, мы развивали свою игру и победили. Команда была намного лучше в первом тайме, чем во втором. Команда была более скоординирована, проводили атаки через центр, через фланги. Во втором тайме мы пришли к хаосу, были неорганизованны. Теряли мяч, выигрывали, опять теряли. Команда не играла так интенсивно. Но победа пришла абсолютно нормально, преимущество было большое", – отметил наставник.

"Второй матч. Мы не начали хорошо. Потеряли огромное количество мячей в начале атаки. Соперник постоянно проходил в опасные зоны, создавал моменты. С 25-й минуты первого тайма мы среагировали, команда прибавила. С тех пор контролировали игру. В течение второго тайма удержали преимущество. Потом опять потеряли мяч, соперник провел быструю атаку, добыл ничью. Но мы контролировали игру, чего не было до 25-й минуты", – подытожил Каштру.

Кстати, "Динамо" разгромило лидера чемпионата Словении в товарищеском матче. Киевляне провели первый контрольный матч на втором сборе в Турции.

Смотрите, как на первом сборе "Шахтер" переиграл "Словацко" – 1:0

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