Названа причина слухов о Цыганкове в "Интере": "Ждите динамовца в "Роме" или "Милане"

По мнению скаута Серии А, Цыганков "Интеру" не подходит. Но может вполне оказаться у экс-тренера "Шахтера" в Риме

Виктор Цыганков / Фото: Facebook

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Появившаяся накануне информация о том, что динамовец Цыганков может перебраться в "Интер", призвана способствовать росту цены на украинского футболиста. А на самом деле он может оказаться у экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки в "Роме". Такое мнение, комментируя ситуация вокруг рыжеволосого лидера киевлян, высказал скаут клуба Серии А "Кальяри" Алекс Великих.

Виктор Цыганков / Фото: Facebook

"То, что Цыганков интересен в Италии, это факт, – подтверждает Алекс Великих. – Стоит отметить, что цена на него большая и неподъемная, как за игрока без паспорта ЕС, но пример Малиновского убеждает даже скептиков, что украинцы интегрируются. "Интер" ищет футболиста с такими же параметрами, борется на внутреннем рынке, а потому альтернатива возможна. Но есть одно "но": схема игры 3-5-2, которую исповедует Конте, не подходит для Цыганкова"

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"Скорее всего, реальный интерес к Виктору имеет другой клуб, к примеру, "Рома" или "Милан", а вот цену, что может устроить "Динамо", за него не дают, а потому выбрасывают материал об интересе "Интера", чтобы создать конкуренцию между клубами и поднять цену, – считает скаут "Кальяри". – Реально стоимость Цыганкова назвать не сложно, но есть большой разброс – от 25 до 40 млн. евро. Это и затрудняет диалог, я думаю. Но реально 25 млн. евро в Италии за Цыганкова мало кто может дать"

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Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Виктора Цыганкова в 20 млн евро. Это на 5 млн дороже стоимости Андрея Ярмоленко и на 10 млн меньше суммы, в которую оценивается Александр Зинченко.

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