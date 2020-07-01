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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Названо имя арбитра на последний матч "Динамо" – "Шахтер" в этом сезоне

1 июля, 11:14

Олег Люлька Олег Люлька

Поединок киевлян и "горняков" в эту субботу будет обслуживать днепровский рефери Виталий Романов

Кометет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил судью на последний в нынешнем сезоне матч "Динамо" и "Шахтера", который состоится в субботу, 4 июля, на НСК "Олимпийский". Рефери этого поединка стал Виталий Романов из Днепра. Напомним, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а "Динамо", проиграв "Десне" 2:3 в предыдущем туре, занимает второе место, всего на 2 очка опережая "Зарю".

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Отметим, что Виталию Романову не привыкать судить "Динамо" и "Шахтер". В начале сезона он был арбитром матча за Суперкубок-2019, победа в котором досталась киевлянам (2:1). Рефери из Днепра показал в той игре всего лишь три желтые карточки.

Судья Виталий Романов

Судья Виталий Романов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Что касается чемпионата Украины-2018/19, то в нем при судействе Виталия Романова "Шахтер" обыграл "Динамо" в Харькове 2:1, а рефери предъявил 8 "горчичников" и удалил динамовца Кендзеру в компенсированное время.

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Позже, весной 2019-го, уже в Киеве, "Динамо" и "Шахтер" при арбитраже Романова разошлись миром – 0:0. Тогда рефери из Днепра выписал игрокам обеих команд 9 желтых карточек и назначил пенальти в ворота "Динамо", который не сумел реализовать форвард "горняков" Мораес.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли друг с другом сразу после выхода из карантина

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