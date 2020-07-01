Названо имя арбитра на последний матч "Динамо" – "Шахтер" в этом сезоне

Поединок киевлян и "горняков" в эту субботу будет обслуживать днепровский рефери Виталий Романов

Кометет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил судью на последний в нынешнем сезоне матч "Динамо" и "Шахтера", который состоится в субботу, 4 июля, на НСК "Олимпийский". Рефери этого поединка стал Виталий Романов из Днепра. Напомним, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а "Динамо", проиграв "Десне" 2:3 в предыдущем туре, занимает второе место, всего на 2 очка опережая "Зарю".

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Отметим, что Виталию Романову не привыкать судить "Динамо" и "Шахтер". В начале сезона он был арбитром матча за Суперкубок-2019, победа в котором досталась киевлянам (2:1). Рефери из Днепра показал в той игре всего лишь три желтые карточки.

Судья Виталий Романов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Что касается чемпионата Украины-2018/19, то в нем при судействе Виталия Романова "Шахтер" обыграл "Динамо" в Харькове 2:1, а рефери предъявил 8 "горчичников" и удалил динамовца Кендзеру в компенсированное время.

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Позже, весной 2019-го, уже в Киеве, "Динамо" и "Шахтер" при арбитраже Романова разошлись миром – 0:0. Тогда рефери из Днепра выписал игрокам обеих команд 9 желтых карточек и назначил пенальти в ворота "Динамо", который не сумел реализовать форвард "горняков" Мораес.

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