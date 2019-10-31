Названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев

Алан Патрик пропустит битву грандов 10 ноября. Причиной тому - его удаление в игре с "Александрией"

Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решения по дисквалификациям в матчах Премьер-лиги, а также в чемпионатах U-21 и U-19. По итогам заседания стало известно, что в поединке чемпионата Украины с "Динамо", который состоится в Харькове 10 ноября, "Шахтеру" точно не поможет один из бразильских полузащитников.

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Речь – об Алане Патрике. За удаление в поединке 12-го тура УПЛ против "Александрии" (0:0) он получил три матча дисквалификации.

Смотрите, за что был удален Алан Патрик в игре с "Александрией"

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Одну встречу 28-летний футболист уже пропустил, оказавшись за бортом игры "Шахтера" с "Динамо" в Кубке Украины, завершившейся победой киевлян 2:1. Кроме того, Алан Патрик пропустит матчи Премьер-лиги против "Карпат" 2 ноября, а также против все того же "Динамо" – 10 ноября.

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Кроме того, согласно решению контрольно-дисциплинарного комитета, полузащитник "Динамо" Александр Андриевский дисквалифицирован на два матча плюс два условно за удаление в матче 10-го тура чемпионата U-21 против "Александрии".

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Еще один полузащитник "Динамо", Викентий Волошин, за удаление в матче чемпионата U-19 с "Шахтером" получил дисквалификацию на два матча плюс один условно. Такое же наказание понес и тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк – за некорректные высказывания в адрес арбитра того поединка.

Как мы писали ранее, появилась реакция игрока "Шахтера", удаленного в кубковом матче с "Динамо". "Если брать пятибалльную систему, судейство было на единицу, и то не наскребем. Это левый судья вообще, перепуганный", – заявил Тарас Степаненко.

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