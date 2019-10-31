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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев

31 октября, 20:35

Алан Патрик пропустит битву грандов 10 ноября. Причиной тому - его удаление в игре с "Александрией"

Алан Патрик

Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решения по дисквалификациям в матчах Премьер-лиги, а также в чемпионатах U-21 и U-19. По итогам заседания стало известно, что в поединке чемпионата Украины с "Динамо", который состоится в Харькове 10 ноября, "Шахтеру" точно не поможет один из бразильских полузащитников.

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Речь – об Алане Патрике. За удаление в поединке 12-го тура УПЛ против "Александрии" (0:0) он получил три матча дисквалификации.

Смотрите, за что был удален Алан Патрик в игре с "Александрией"

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Одну встречу 28-летний футболист уже пропустил, оказавшись за бортом игры "Шахтера" с "Динамо" в Кубке Украины, завершившейся победой киевлян 2:1. Кроме того, Алан Патрик пропустит матчи Премьер-лиги против "Карпат" 2 ноября, а также против все того же "Динамо" – 10 ноября.

Смотрите, как умеет забивать Алан Патрик

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Кроме того, согласно решению контрольно-дисциплинарного комитета, полузащитник "Динамо" Александр Андриевский дисквалифицирован на два матча плюс два условно за удаление в матче 10-го тура чемпионата U-21 против "Александрии".

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Еще один полузащитник "Динамо", Викентий Волошин, за удаление в матче чемпионата U-19 с "Шахтером" получил дисквалификацию на два матча плюс один условно. Такое же наказание понес и тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк – за некорректные высказывания в адрес арбитра того поединка.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
12
11
1
0
36
6
30
34
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
12
2
4
6
9
16
-7
10
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Как мы писали ранее, появилась реакция игрока "Шахтера", удаленного в кубковом матче с "Динамо". "Если брать пятибалльную систему, судейство было на единицу, и то не наскребем. Это левый судья вообще, перепуганный", – заявил Тарас Степаненко.

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Алан Патрик

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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