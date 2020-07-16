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"Не должны были доводить до такого": лидер "Динамо" о победе над "Зарей" в матче за второе место

16 июля, 23:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник Виталий Буяльский сделал две голевые передачи на "Олимпийском"

Сегодня вечером "Динамо" добыло волевую победу над "Зарей" и вышло на второе место. Теперь у подопечных Алексея Михайличенко остался один барьер на пути к Лиге чемпионов – "Колос" из Ковалевки.

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После поединка в Киеве полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, который сделал две голевые передачи, рассказал в передаче "Профутбол" свое видение дуэли с луганской командой:

"Сейчас эмоций нет. После игры всегда эмоциональное опустошение. Надо 20-30 минут посидеть, подумать, и потом придут уже спокойные мысли и можно будет расслабиться... Да, это была одна из самых важных игр сезона. Но мы сами в этом виноваты: не должны были доводить до такого, чтобы в последних матчах "Динамо" решало судьбу не чемпионства, а второго места. Мы разозлились сами на себя из-за пропущенного гола на второй минуте, виновата вся команда. Разозлились и добились результата...

У Вербича были проблемы с ногой еще до матча, нога побаливала, так что замена ожидалась, хотя и не так рано. Но Русин был готов выйти в игру. Цыганкову не всегда хватает таких соперников, как "Заря", на которых двойная или даже тройная мотивация. Если бы в УПЛ были все такие команды, как "Заря" и "Шахтер", каждый игрок бы рос".

Читайте также: тренер "Зари" отреагировал на поражение от "Динамо".

Смотрите, как "Динамо" в прошлом туре не смогло обыграть "Александрию"

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