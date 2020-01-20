"Не игра, а мучение": реакция соцсетей на первый матч "Динамо" в 2020 году

После ничьей с "Легией" болельщики столичного клуба требуют "отправить на выход Сидорчука - и тренера"

"Динамо" - "Легия" 1:1 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Болельщики "Динамо" довольно жестко отреагировали на первый матч команды Алексея Михайличенко в 2020 году. Напомним, в воскресенье в контрольном поединке на сборе в Турции "Динамо" сыграло вничью 1:1 с польской "Легией". От поражения киевлян спас гол чемпиона мира Георгия Цитаишвили.

Обзор матча "Динамо" – "Легия" (1:1)

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По словам болельщиков "Динамо", команда продолжает "мучиться" на поле и "играет в бей беги". Фаны призывают сменить тренера и вслед за Гармашем отправить на выход Сидорчука, не поспевшего за футболистом "Легии", поразившим ворота киевлян. Вот отзывы на странице "бело-синих" в Facebook:

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Не сыграли, а вымучили. Когда в "Динамо" придет настоящий тренер?

Играла "Легия", а одетые в синюю форму пытались "играть, как "Динамо"...

"Легия" как-то повеселей выглядела

Если бы не Бущан и везение, могли бы еще два-три получить

Это сенсация... Не проиграли... Действительно, выходят в топы

Сидора – выгнать, тренера – тоже поменять

Все как было – так и осталось. Первый матч, сборы, нагрузки... Да говорите что хотите, но изменений ноль! А как они будут, если игроки одни и те же, а средней линии, толковой, думающей, креативной... просто НЕТ! Нет нападения!!! Так чего мы чего ждем?!

Рисунка игры нет. Бей-беги. "Легия" тоже после каникул, но выглядела в разы интереснее

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Впрочем, есть поклонники "Динамо", считающие неадекватной критику команды Алексея Михайличенко на основе всего лишь первой игры года. К тому же, не официальной.

Первая в году игра. Даже не игра – беготня тренировочная двумя разными составами. Ничья. И это уже нужно делать глобальные выводы и кричать "Позор", "Вторая лига", "ужас"? Это адекватная реакция?

Хейтеры просто ждал, что все будут бежать 38 км/ч, играть стеночку от ворот до ворот и забивать голы с углового через себя. Ну и, конечно, счет минимум 8:0

Как мы писали ранее, на старте года "Динамо" потеряло Цыганкова. Вингер, которого портал Transfermakt оценивает в 20 миллионов евро, пропустил контрольный поединок против "Легии" из-за миозита – воспаления мышц.

Смотрите, как "Динамо" в осенней части сезона играло с "Шахтером"

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