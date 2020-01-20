"Не игра, а мучение": реакция соцсетей на первый матч "Динамо" в 2020 году

Болельщики "Динамо" довольно жестко отреагировали на первый матч команды Алексея Михайличенко в 2020 году. Напомним, в воскресенье в контрольном поединке на сборе в Турции "Динамо" сыграло вничью 1:1 с польской "Легией". От поражения киевлян спас гол чемпиона мира Георгия Цитаишвили.
Обзор матча "Динамо" – "Легия" (1:1)
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По словам болельщиков "Динамо", команда продолжает "мучиться" на поле и "играет в бей беги". Фаны призывают сменить тренера и вслед за Гармашем отправить на выход Сидорчука, не поспевшего за футболистом "Легии", поразившим ворота киевлян. Вот отзывы на странице "бело-синих" в Facebook:
- Не сыграли, а вымучили. Когда в "Динамо" придет настоящий тренер?
- Играла "Легия", а одетые в синюю форму пытались "играть, как "Динамо"...
- "Легия" как-то повеселей выглядела
- Если бы не Бущан и везение, могли бы еще два-три получить
- Это сенсация... Не проиграли... Действительно, выходят в топы
- Сидора – выгнать, тренера – тоже поменять
- Все как было – так и осталось. Первый матч, сборы, нагрузки... Да говорите что хотите, но изменений ноль! А как они будут, если игроки одни и те же, а средней линии, толковой, думающей, креативной... просто НЕТ! Нет нападения!!! Так чего мы чего ждем?!
- Рисунка игры нет. Бей-беги. "Легия" тоже после каникул, но выглядела в разы интереснее
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Впрочем, есть поклонники "Динамо", считающие неадекватной критику команды Алексея Михайличенко на основе всего лишь первой игры года. К тому же, не официальной.
- Первая в году игра. Даже не игра – беготня тренировочная двумя разными составами. Ничья. И это уже нужно делать глобальные выводы и кричать "Позор", "Вторая лига", "ужас"? Это адекватная реакция?
- Хейтеры просто ждал, что все будут бежать 38 км/ч, играть стеночку от ворот до ворот и забивать голы с углового через себя. Ну и, конечно, счет минимум 8:0
Как мы писали ранее, на старте года "Динамо" потеряло Цыганкова. Вингер, которого портал Transfermakt оценивает в 20 миллионов евро, пропустил контрольный поединок против "Легии" из-за миозита – воспаления мышц.
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