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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Не исключаю, "Динамо" таки интересуется Скрипником": заявление звездного игрока "Зари"

29 марта, 21:19

Богдан Юрков

Похоже, нет дыма без огня - несмотря на все опровержения Виктора Скрипника и Игоря Суркиса

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев, успешно выступающий на правах аренды за луганскую "Зарю", прокомментировал информацию, что главный тренер луганчан Виктор Скрипник летом сменит Алексея Михайличенко на посту наставника киевлян. Ранее Игорь Суркис назвал сообщение о переговорах с Виктором Скрипником фейком. Тогда как, по мнению Богдана Леднева, не все так однозначно.

"Скрипник очень здорово себя проявил, – признал Богдан Леднев. – Я могу это говорить, потому что работаю с ним. Это очень хороший тренер и в плане психологии, и в плане понимания игры, и в плане взаимодействия с командой. Я не исключаю, что есть такой интерес от "Динамо"

Богдан Леднев и Виктор Скрипник

Богдан Леднев и Виктор Скрипник / Фото: Премьер-лига

Виктор Скрипник и Богдан Леднев

Виктор Скрипник и Богдан Леднев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Читайте также: "Меня здесь сейчас все устраивает": наставник "Зари" рассказал о слухах с переходом в "Динамо"

Ранеена появление Скрипника у руля "Динамо" намекнул Русин. Назарий, комментируя свое возвращение из аренды в "Заре" в лагерь киевского клуба, заинтриговал болельщиков заявлением: "Скрипник дал мне уверенность в своих силах, я вновь почувствовал себя футболистом и начал получать удовольствие от игры. Надеюсь, мы с ним еще встретимся".

Смотрите, как перед карантином "Заря" обыгрывала в чемпионате Украины "Мариуполь"

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Н
П
Заб.
Пр.
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2
2
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2
ЗаряЗаряЗар
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4
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46
Забитые 40
Пропущеные 18
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ДинамоДинамоДин
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Забитые 45
Пропущеные 18
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ДеснаДеснаДес
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4
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Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
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28
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23
6
7
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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Виктор Скрипник Богдан Леднев

Источник: Дмитрий Поровознюк Instagram

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