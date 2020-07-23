"Не может быть успешным": Уткин – о назначении Луческу в "Динамо"

Василий Уткин уверен, что приход Мирчи Луческу в киевский гранд не будет успешным

Известный в прошлом российский футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо". Румынский специалист с 2004 по 2016 год возглавлял принципиального соперника "Динамо" – донецкий "Шахтер".

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"Главное, что важно понимать в назначении Луческу в киевское "Динамо" – и только этим оно и интересно, – что хозяева "Динамо" мыслят какими-то примитивными категориями. Это преследование вчерашнего дня; оно не может быть успешным. У тебя команда с гордым именем, перед тобой целый мир, полный молодых, компетентных, алчущих работы тренеров, образованных по последнему слову футбольной науки. Но они выбирают деда, который двадцать лет у них перед глазами, причем настолько близко, что глаза могли быть вообще в тарелке, а его все равно видно. В буквальном смысле – что мертво, умереть не может. Деду, понятно, хочется уйти, утерев всем нос. Это для него вариант хороший и даже лучший. Но для клуба это просто пустота. Безвременье и серость", – написал Уткин в Telegram.

Ранее стало известно, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты даже призывают работников клуба, "у которых осталась хоть капля самоуважения", написать заявления об увольнении.

Легенда киевского "Динамо" Олег Блохин очень эмоционально отреагировал на новость о назначении Мирчи Луческу. Обладатель "Золотого мяча" считает, что это плевок ему в душу.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу" и едва не опустилось ниже второго места в чемпионате Украины:

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Все подробности в спецтеме Луческу в "Динамо"

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