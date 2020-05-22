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"Не повторяйте чужих ошибок": динамовец Беседин прокомментировал скандальное видео с его избиением

22 мая, 18:16

Андрей Фоменко

Футболист сборной Украины честно рассказал историю четырехлетней давности

Пару дней назад в интернете всплыла история, как собутыльники на квартире избили футболиста киевского "Динамо". В неприятную ситуацию попал молодой нападающий Артем Беседин. Ныне игрок отбывает дисквалификацию за допинг, однако не стал отмалчиваться.

24-летний уроженец Харькова признался, что скандальное видео относится к эпизоду 2016 года:

"Эта неприятная ситуация случилась четыре года назад. Я попал в дурную компанию и отлично понимаю, что эта история меня не красит. С тех пор в моей жизни многое изменилось. Я профессионально отношусь к футболу, постоянно поддерживаю себя в форме. У меня прекрасная семья: супруга и ребенок.

Конечно, сейчас ничего подобного со мной произойти не может. Пусть это видео будет уроком для молодых ребят и девушек. Не повторяйте чужих ошибок. Внимательно следите, с кем вы общаетесь, и не попадайте в плохие компании".

К слову, недавно УЕФА определился с окончательным вердиктом по допинговому делу динамовца Беседина и оставил в силе годовую дисквалификацию. Вне турниров нападающий будет пребывать до 19 декабря 2020 года.

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Смотрите, как Артем забивал за "Динамо" 1 декабря прошлого года в чемпионате Украины

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скандал избиение футбол пьянка удар Динамо Киев Артем Беседин

Источник: ua.tribuna.com

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