"Не считаю, что Попов нарушил правила против Степаненко": игрок "Динамо" – о матче с "Шахтером"

В минувший уик-энд чемпионат Украины по футболу возобновился после двух с половиной месяцев простоя. И сразу же сошлись лидеры нашего футбола, и "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо" после карантина.

Свое видение произошедшего клубному сайту "Динамо" высказал защитник киевлян Виталий Миколенко:

"Что касается физических кондиций, то в первом тайме все было хорошо, но где-то с 70-й минуты начали хватать судороги. Но это нормально, учитывая, какой длительный период прошел с момента приостановки чемпионата. Морально же было приятно наконец-то ощутить игровой ритм. Жаль, что без зрителей, но болельщики устроили нам прекрасное файер-шоу перед заездом на стадион. Для меня лично было неважно, с кем играть. Тем более сейчас нет откровенно проходных команд, которые можно на одной ноге обыграть, особенно после настолько длительного перерыва.

Относительно эпизода с отмененным голом Сидорчука: Попов еле зацепил Степаненко, тем более неумышленно, поэтому я не считаю, что там было нарушение... Немного расстроились, что после забитого мяча сразу пропустили. До этого у нас было преимущество, но ответный мяч, как мне показалось, "расшевелил" соперника, "горняки" стали больше двигаться и искать моменты. Но я не могу сказать, что пропущенный мяч сильно подкосил нас.

В целом же рисунок у "горняков" один и тот же. Мы просто в прошлый раз давно с ними встречались, еще осенью, и немного подзабыли, как играть с ними. Но после карантина у них особо ничего не поменялось – они так же, как обычно, играли в свою игру, в короткий и средний пас. У "Шахтера" сработала первая замена – вместо Коваленко вышел Маркос Антонио, после чего они начали больше контролировать мяч, а мы, наоборот, допускали ошибки даже в простых ситуациях, из-за чего присутствовала нервозность".