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"Не смогли развить результат": Михайличенко прокомментировал игру с "Зарей"

1 сентября, 22:30

Наставник "Динамо" – о матче УПЛ

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью своей команды в матче с "Зарей" в Запорожье. Мы вели онлайн матча "Заря" – "Динамо" на нашем сайте.

"Матч получился настоящий кубковый. Много эмоций, много голов, много хороших, опасных моментов. Думаю, такой футбол зрителям нравится. Наверное, в меньшей степени нравится тренерам, потому что он "валидольный", но от этого никуда не денешься. Если говорить о самой игре, конечно, жаль, что при счете 2:0 мы не смогли продолжать играть так, как играли до этого, не смогли контролировать матч," – рассказал тренер.

"Последние игры выдались неудачными, поэтому психология, что нужна победа любой ценой, все-таки присутствовала. И, естественно, мы дали сопернику почувствовать мяч, почувствовать игру, почувствовать уверенность. К сожалению, мы не смогли развить этот результат, и второй тайм был менее организованным, менее таким, каким мы хотели бы его видеть. Поэтому результат именно такой", – добавил Михайличенко.

Как мы писали ранее, "Шахтер" разгромил "Олимпик" в дерби и ушел на перерыв с максимумом очков. "Горняки" благодаря дублю Жуниора Мораеса разгромили земляков и набрали уже 18 пунктов. 

Смотрите, как "Динамо" выигрывало Суперкубок Украины-2019

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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