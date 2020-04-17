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"Не стоит об этом говорить": игрок "Динамо" прокомментировал слухи об интересе со стороны ТОП-клубов

17 апреля, 19:33

Максим Перепелица

Виталий Миколенко не знает об интересе "Вест Хэма" и "Наполи"

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал информацию об интересе со стороны английского "Вест Хэма", французского "Марселя" и итальянского "Наполи". Кстати, игрок "Десны" отрицает интерес со стороны "Динамо"

"Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить", – сказал Миколенко Meta-ratings.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой "Динамо" хочет выручить за 20-летнего украинца около 15 миллионов евро. Отмечалось, что представители "Наполи" уже смотрели матчи с участием Миколенко и отметили, что украинец может усилить неаполитанский клуб. В текущем сезоне Миколенко забил три гола и отдал шесть результативных передач в 33 матчах за "Динамо". Контракт защитника с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Кстати, "Меня называли хачом, но это пацанские шутки": заявление полузащитника "Динамо" Цитаишвили. Футболист сборной Украины говорит, что сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм.

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чемпионат Украины Динамо Киев Виталий Миколенко

Источник: Сегодня|Спорт

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