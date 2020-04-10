"Не вижу здесь каких-то проблем": игрок "Шахтера" готов пойти на сокращение зарплаты

Игрок "Шахтера" Андрей Пятов признался, что готов пойти на снижение зарплаты, если этого будет требовать ситуация.

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"Все понимают, что это экономический кризис. Все это обсуждается с руководством. Все это делается, чтобы сохранить персонал, работников клуба, которые обслуживают футболистов, клуб. В этом нет ничего странного. Если клуб справляется сам, он не выходит к игрокам. Если не справляется – обращается к футболистам. Говорит: ребята, или мы сокращаем персонал, или давайте договариваться и вместе выходить из ситуации.

Если сейчас клуб будет требовать, думаю, никаких проблем не будет. Сядем всей командой и обсудим в онлайн-режиме этот вопрос. Не вижу здесь каких-то проблем. Дай бог, чтобы это быстрее закончилось, мы вышли, ни экономика, ни клуб, а главное – здоровье не пострадали", – сказал Пятов.