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"Не всегда результат отражает, что мы делаем": тренер "Шахтера" прокомментировал игру с "Олимпиком"

1 сентября, 20:09

Луиш Каштру – о матче УПЛ

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Олимпиком" в шестом туре чемпионата Украины. Мы вели онлайн-трансляцию "Олимпик" – "Шахтер" на нашем сайте.

"Мы прессинговали отдельными игроками, а не коллективно. Они очень просто проходили игроков первой линии. Мы создавали моменты благодаря индивидуальным действиям, а не коллективным.

Второй тайм был качественнее, создали больше возможностей. 4:0 – хороший результат. Но не всегда результат отражает, что мы делаем. Нужно посмотреть, чтобы можно [было] исправить. Доволен всей командой. Нападающий обязан забивать много. Мораес правильно занимает зоны, он фантастический игрок, принимает правильные решения, много работает и старается. Всю работу привносит в свою игру.

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Если один игрок не может выступать, его заменит другой. Но если все будут готовы – все же будет лучше. Но и сейчас у нас нет больших проблем без Кривцова и Хочолавы, у которых повреждения", – сказал Каштру.

В предыдущем туре чемпионата Украины "Олимпик" сенсационно отобрал очки у "Динамо".  Напомним, в 5-м туре украинской Премьер-лиги на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

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Источник: Канал Футбол

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