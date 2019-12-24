Не заезжая в Киев: полузащитник "Динамо" сменил место аренды

Роман Вантух сменил "Олимпик" на "Александрию", где будет выступать до конца сезона

/ Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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Полузащитник "Динамо" Роман Вантух до конца сезона-2019/2020 на правах аренды будет выступать за "Александрию". Теперь столичный клуб подтвердил это официально. Ранее о том, что александрийцы собираются усилиться игроком киевлян, говорил тренер Владимир Шаран.

"Хотел видеть этого игрока. Хорошо, что мы договорились. Думаю, он нам поможет, вырастет как футболист в нашей команде. Тем более, он мой земляк – со Львова. Еще разговариваем с некоторыми футболистами. Для усиления – опорный полузащитник, крайний полузащитник и нападающий", – отметил Шаран.

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Практически весь 2019 год Вантух провел в "Олимпике", за который он тоже выступал на правах аренды. В весенней части сезона Роман отыграл за "Олимпик" 12 матчей и забил один гол, а в первой половине нынешнего чемпионата Украины отбегал за "олимпийцев" 10 матчей и также отметился одним забитым мячом. В одном из матчей Вантух был удален с поля за повторное предупреждение. Напомним, 21-летний полузащитник является воспитанником ФК "Львов" и "Динамо".

"Александрия" после 18-ти туров занимает 5-е место в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с "Десной", которая сейчас является четвертой, на одно очко отставая от "Зари" и на три от "Динамо".

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