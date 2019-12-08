"Некоторые игроки не заслуживают, чтобы им платили": Санжар рассказал о матче с "Десной"

Роман Санжар / Фото: Facebook

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"Карпаты" в матче чемпионата Украины проиграли "Десне" 2:6, переместившись на 11-е место в УПЛ. Наставник Роман Санжар прокомментировал этот поединок.

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"Мы только выходим на поле – и сразу с первых минут некоторые игроки проваливают эту игру! У меня очень негативные эмоции. Скажу честно, что я с нетерпением жду зимний перерыв и думаю, что эта пауза и наши правильные действия в межсезонье могут помочь команде", – отметил наставник.

Роман Санжар / Фото: Facebook

"Задержка по заработной плате? Она абсолютно не критична, клуб выполнит обязательства. Игра некоторых игроков не может оправдываться тем, что им за нее не платят. Всем выплатят деньги, но я хочу спросить другое: вот такой игрой некоторые ребята заслуживают, чтобы им платили? В "Карпатах" многие футболисты не дотягивают до уровня, который хотят видеть болельщики, руководство клуба. Для нас каждый матч – это стресс, но мы должны пройти этот путь, сделать четкие выводы и во время зимнего межсезонья сделать все правильно", – рассказал Роман Санжар.

Отметим, что до этого самым результативным матчем чемпионата Украины был поединок между "Шахтером" и "Зарей", завершившийся со счетом 4:3.

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