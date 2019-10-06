Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Нельзя сказать, что судья – козел": реакция Михайличенко и Костышина на пенальти, которого не было

6 октября, 20:26

Тренеры "Колоса" и "Динамо" прокомментировали скандальный эпизод в матче десятого тура чемпионата Украины

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

Реклама

Появилась реакция главных тренеров "Динамо" и "Колоса" на грубую ошибку судьи, который в матче этих команд на "Оболонь-Арене" принял нос игрока "Колоса" Максименко за руку, вследствие чего назначил несправедливый пенальти в ворота селян, а также удалил с поля их защитника. Это произошло при счете 0:0. Скандальный пенальти реализовал Цыганков, после чего "Динамо" легко довело матч до разгромной победы – 4:0.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

" А чего мне это комментировать? Мы играли на победу, а как при этом реализовали свои моменты – другой вопрос. Зачем мне разбирать, было удаление или нет, был пенальти или нет?" – заявил главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко

Тренер "Колоса" Руслан Костышин

Тренер "Колоса" Руслан Костышин / Фото: Facebook

"Справедлив ли был первый пенальти в наши ворота? А вы как считаете? Ну вот, и всё... Но это не оправдание. Нельзя просто взять и сказать что-то из серии "судья – козел". Нет – дело не в судье, мы проиграли, потому что "Динамо" действительно сильнее нас", – отметил, в свою очередь, главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.

Тем временем, как мы писали, "Шахтер" выиграл все 10 матчей с начала чемпионата, набрав максимально возможные 30 очков. Это лучший старт "горняков" в Премьер-лиге Украины за последние шесть лет.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
10
10
0
0
30
6
24
30
Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
10
4
2
4
9
15
-6
14
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: П В Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
7
16
-9
7
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев арбитр Алексей Михайличенко пенальти удаление Колос Ковалевка Руслан Костышин

Источник: Dynamo.kiev.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Лугано" – "Динамо": где смотреть матч группового раунда Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" и "Десна" в погоне за "Шахтером": результаты 10-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" одержало четвертую победу подряд: в Киеве бит "Днепр-1"ЧУ по футболу
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с
Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с "Аталантой"Лига чемпионов

Новости партнеров

Loading...