"Нельзя сказать, что судья – козел": реакция Михайличенко и Костышина на пенальти, которого не было

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Появилась реакция главных тренеров "Динамо" и "Колоса" на грубую ошибку судьи, который в матче этих команд на "Оболонь-Арене" принял нос игрока "Колоса" Максименко за руку, вследствие чего назначил несправедливый пенальти в ворота селян, а также удалил с поля их защитника. Это произошло при счете 0:0. Скандальный пенальти реализовал Цыганков, после чего "Динамо" легко довело матч до разгромной победы – 4:0.

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

" А чего мне это комментировать? Мы играли на победу, а как при этом реализовали свои моменты – другой вопрос. Зачем мне разбирать, было удаление или нет, был пенальти или нет?" – заявил главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко

Тренер "Колоса" Руслан Костышин / Фото: Facebook

"Справедлив ли был первый пенальти в наши ворота? А вы как считаете? Ну вот, и всё... Но это не оправдание. Нельзя просто взять и сказать что-то из серии "судья – козел". Нет – дело не в судье, мы проиграли, потому что "Динамо" действительно сильнее нас", – отметил, в свою очередь, главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.

Тем временем, как мы писали, "Шахтер" выиграл все 10 матчей с начала чемпионата, набрав максимально возможные 30 очков. Это лучший старт "горняков" в Премьер-лиге Украины за последние шесть лет.

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