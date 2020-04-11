"Немного раньше бы уехать в Европу": игрок "Шахтера" рассказал о чем жалеет в жизни

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, что жалеет о том, что не смог раньше уехать в европейский чемпионат.

"Ничего не хочу менять, честно. Меня все устраивало в моей молодости, она была очень интересная. Было много моментов, которые я ни на что не хотел бы променять. Может быть, немного хотел бы поменять – раньше бы уехать в Европу, это один момент. Немного раньше, может, пару лет я потерял. Я бы быстрее выучил язык, потому что без него никуда. А то, бывает, хочешь в туалет сходить, а не знаешь, как сказать.

Я год был в "Севилье", 3 года в Германии. Только через год я уже чувствовал себя как дома. Я понимал язык, разговаривал через полгода. Если бы на пару лет раньше уехал – был бы прыжочек длиннее. Только такой момент", – сказал Коноплянка.