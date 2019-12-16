"Неоднократно приезжал на тренировки с перегаром": опального форварда "Динамо" выставят на трансфер

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес был подписан только летом, но уже близок к отъезду из Киева

Алексей Михайличенко и Жерсон Родригес / Фото: Facebook

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Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес переведен в дубль и будет выставлен на трансфер. Об этом сообщает канал Telegram "Записки динамовца". Говорят, "форвард неоднократно приезжал на тренировки с факелом перегара изо рта". Ранее мы писали, что российский журналист поспособствовал переходу Жерсона в "Динамо".

Также канал пишет, что "есть еще одна идиотская ситуация, связанная с этим персонажем, но ее расскажу уже после того, как он покинет наш клуб". Интересно, что "Динамо" подписало 24-летнего Родригеса только в августе, купив его у японского футбольного клуба "Джубило Ивата". Жерсон заключил контракт с киевлянами на пять лет.

Мы также сообщали, что у легионера "Динамо" Родригеса случился конфликт с Буяльским. Партнерам пришлось их разнимать.

Ранее Жерсон похвастался шикарным особняком в Киеве.

"Я несколько удивлен, – признался в интервью клубному журналу "Динамо" Жерсон Родригес. – В Украине приходилось сталкиваться с агрессией. Возможно, это замечаю, потому что ранее жил в Японии. Там очень спокойные, благодарные, интеллигентные, культурные люди. Но постепенно привыкаю. Думаю, везде есть враждебно настроенные люди. Но в целом могу сказать, что у украинцев не очень мягкий характер. Вероятно, это связано с непростой историей Украины".

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