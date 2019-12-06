Непобедимые: "Шахтер" попал в огненный рейтинг с "Ливерпулем" и Криштиану Роналду

В ведущих 15 национальных чемпионатах Европы лишь 5 клубов могут похвастать такими результатами, как "горняки"

Капитан "Шахтера" Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" попал в престижный рейтинг авторитетного портала Transfermarkt, составившего список команд из ТОП-15 национальных чемпионатов Европы, которые еще не проигрывали в своем внутреннем первенстве. Отметим, что именно "горняки" открывают 17-й тур украинской Премьер-лиги. Смотреть Шахтер – Олимпик онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Помимо "Шахтера", в список непобедимых клубов в своих национальных лигах вошли также "Ливерпуль", "Аякс", "Славия", "Ювентус" с Криштиану Роналду и австрийский "Зальцбург". При этом по числу добытых выигрышей "Шахтер" идет вровень с действующими победителем Лиги чемпионов – "Ливерпулем".

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Отметим, что если в национальном первенстве "Шахтер" уже практически обеспечил себе чемпионство, то для решения турнирной задачи в еврокубках еще нужно хорошенько постараться. "Горнякам" надо обыгрывать 11 декабря в Харькове "Аталанту", чтобы гарантировано выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Виктор Грачев. "МанСити" был более статусной командой, но именно с "Аталантой" будет матч года", – заявил эксперт.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал в Премьер-лиге "Динамо"

Обзор матча "МанСити" – "Шахтер" (1:1)

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