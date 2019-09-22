Нервная победа чемпиона Украины: обзор матча УПЛ "Десна" – "Шахтер"

"Десна" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В восьмом туре украинской Премьер-лиги сыграли лидеры. "Десна" принимала в Чернигове "Шахтер". У нас был онлайн матча "Десна" – "Шахтер".

Этот поединок лучше сложился для команды Каштру, которая победила со счетом 1:0.

Начало поединка было за "Шахтером". Уже на 19-й минуте мог забивать Мораес, но с нескольких метров не сумел попасть в ворота. Мяч попал в колено и ушел выше перекладины.

Как нужно реализовывать свои моменты, показал Марлос. На 22-й минуте Тайсон прекрасным пасом вывел Марлоса один на один, и тот подсек мяч над Пастом.

Интересно, что для Тайсона это шестой ассист в УПЛ в сезоне. Всего 31-летний бразилец набрал девять очков по системе гол+пас в шести матчах УПЛ – три мяча и шесть ассистов.

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Команда Александра Рябоконя огрызнулась через 10 минут. Филиппов на углу штрафной справа убрал защитника на замахе и низом ударил по мячу! Пятов парировал.

Во второй половине активнее вновь заиграл "Шахтер". Самым активным был Тайсон. Бразилец классно разгонял атаки с фланга на фланг. В одной из них поучаствовал Болбат. Сергей навесил в штрафную, а Паст не дотянулся в прыжке до мяча, далее уже партнерам не получилось ударить головой.

Концовка поединка выдалась очень нервозной для чемпиона Украины, но в итоге сумели одержать минимальную победу.

Смотрите полный поединок "Десна" – "Шахтер":

Это уже восьмая победа Луиша Каштру в восьми поединках.

В последнем матче команда Луиша Каштру крупно уступила в Лиге чемпионов "Манчестер Сити". Чемпионы Украины проиграли со счетом 3:0.

После победы "Манчестер Сити" над "Шахтером" в стартовом туре ЛЧ главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола раскрыл содержание своего разговора с вратарем "горняков" Андреем Пятовым.

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