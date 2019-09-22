Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Нервная победа чемпиона Украины: обзор матча УПЛ "Десна" – "Шахтер"

22 сентября, 16:05

"Шахтер" на выезде одолел "Десну"

"Десна" vs "Шахтер"

"Десна" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В восьмом туре украинской Премьер-лиги сыграли лидеры. "Десна" принимала в Чернигове "Шахтер". У нас был онлайн матча "Десна" – "Шахтер".

Этот поединок лучше сложился для команды Каштру, которая победила со счетом 1:0.

Начало поединка было за "Шахтером". Уже на 19-й минуте мог забивать Мораес, но с нескольких метров не сумел попасть в ворота. Мяч попал в колено и ушел выше перекладины.

Как нужно реализовывать свои моменты, показал Марлос. На 22-й минуте Тайсон прекрасным пасом вывел Марлоса один на один, и тот подсек мяч над Пастом.

Интересно, что для Тайсона это шестой ассист в УПЛ в сезоне. Всего 31-летний бразилец набрал девять очков по системе гол+пас в шести матчах УПЛ – три мяча и шесть ассистов.

Реклама

Команда Александра Рябоконя огрызнулась через 10 минут. Филиппов на углу штрафной справа убрал защитника на замахе и низом ударил по мячу! Пятов парировал.

Во второй половине активнее вновь заиграл "Шахтер". Самым активным был Тайсон. Бразилец классно разгонял атаки с фланга на фланг. В одной из них поучаствовал Болбат. Сергей навесил в штрафную, а Паст не дотянулся в прыжке до мяча, далее уже партнерам не получилось ударить головой.

Концовка поединка выдалась очень нервозной для чемпиона Украины, но в итоге сумели одержать минимальную победу.

В тренде
"Челси" – "Ливерпуль": онлайн матча чемпионата Англии
Мохамед Салах с мячом. "Челси" примет "Ливерпуль" в Лондоне

Смотрите полный поединок "Десна" – "Шахтер":

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
4
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
6
КолосКолосКол
7
3
1
3
6
9
-3
10
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П Н П
7
МариупольМариупольМар
7
2
3
2
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П Н
8
ДинамоДинамоДин
6
2
2
2
10
7
3
8
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: П Н Н П В
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

Это уже восьмая победа Луиша Каштру в восьми поединках.

В последнем матче команда Луиша Каштру крупно уступила в Лиге чемпионов "Манчестер Сити". Чемпионы Украины проиграли со счетом 3:0.

После победы "Манчестер Сити" над "Шахтером" в стартовом туре ЛЧ главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола раскрыл содержание своего разговора с вратарем "горняков" Андреем Пятовым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"ЧУ по футболу
Бухал не забил, но
Бухал не забил, но "Днепр" это не спасло: обзор последней игры "Александрии" перед Лигой ЕвропыЧУ по футболу
"Динамо" – "Десна": где и во сколько смотреть матч УПЛЧУ по футболу
Они будут драться с Роналду: Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020
Они будут драться с Роналду: Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...