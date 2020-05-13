Нет денег на тесты от коронавируса: украинский клуб не будет сниматься с чемпионата, но нужна помощь

Эти анализы не были изначально заложены в бюджет

Главный тренер "Кремня" Сергей Свистун опроверг информацию о снятии с чемпионата Первой лиги. Специалист заявил, что клуб из Кременчуга продолжит выступления в сезоне, но вот для тестирования на коронавирус денег у кременчужан нет. Ранее мы сообщали, что "Черноморец" может сняться со второй части сезона из-за финансовых проблем – титулованный одесский клуб оказался на грани прекращения своего существования.

"Информация о возможном снятии с Первой лиги не соответствует действительности. Я только сегодня разговаривал с руководством клуба. Если чемпионат будет продолжаться, мы, естественно, будем в нем участвовать. Единственный вопрос, по которому нам нужна помощь, – обязательное тестирование на коронавирус. Это клуб не потянет, нужна помощь УАФ. Эти тесты не были заложены в наш бюджет. Провести тесты на 30 человек – это минимум 60 000 гривен. Потом пойдут матчи через два дня на третий. Проводить тесты перед каждой встречей – мы просто не вытянем. Вроде есть спонсор, который хочет нам помочь, но еще идут переговоры. До 22 мая мы не собираемся. Надо решение от федерации – будет ли доигрываться чемпионат. Если не будет, то смысл нам собираться?" – сказал Свистун.

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На карантин "Кремень" ушел на 13-м месте в чемпионате. Мы также писали, что украинская ассоциация футбола не собирается отстранять клуб Первой лиги "Минай" после подтвержденного случая заражения коронавирусом у игрока клуба.

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