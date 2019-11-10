"Нет расизму": Неймар отреагировал на скандал в матче "Шахтер" – "Динамо"

Неймар / Фото: AFP

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Скандал с расистскими выкриками в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" (1:0) гремит на всю Европу. Одним из первых на выходку столичных фанатов отреагировал звезда "Пари-Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар. Форвард разместил на своей странице в Instagram коллаж с игроками "горняков" Тайсоном и Дентиньо, добавив ниже подпись: "No Racism" (Нет расизму).

Напомним, во втором тайме матча "Шахтер" – "Динамо" болельщики киевской команды стали оскорблять Тайсона на расовой почве, Капитан "оранжево-черных" не сдержал эмоций и ударил мячом в сторону трибуны, а затем показал им средний палец. Главный арбитр встречи на некоторое время увел команды с поля, а Тайсону показал красную карточку за неспортивное поведение.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

"ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – выступил с заявлением после матча донецкий клуб.

Позже киевское "Динамо" поддержало "Шахтер" и тоже выступило против расизма. На официальной странице "Динамо" в Instagram поместили фото арены во время паузы и написали: "Футбол – не место расизма".

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