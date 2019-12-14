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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Неудачи "Динамо" в чемпионате и еврокубках: кто виноват и что делать

14 декабря, 14:22

Опрос болельщиков: нужно ли уволить главного тренера Михайличенко и кто виноват в последних неудачах команды

"Динамо" вылетело из одной из самых простых групп Лиги Европы

"Динамо" вылетело из одной из самых простых групп Лиги Европы / Фото: Сегодня|Спорт

Киевское "Динамо" переживает не лучшие времена: после 17 туров Премьер-лиги команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украина 2019/2020 и вылетела из Лиги Европы, хотя изначально команда считалась фаворитом группы с "Лугано", "Мальме" и "Копенгагеном". В четверг фанаты на НСК "Олимпийский" освистали динамовцев, а в социальных сетях прошла волна комментариев с призывом уволить наставника команды. Тем не менее, по данным СМИ, президент "Динамо" Игорь Суркис принял решение не увольнять Алексея Михайличенко, а дать ему возможность провести полноценные зимние сборы и подготовить команду к весне. Результаты его работы босс киевлян намерен оценить в конце сезона.

Как вы считаете, стоило ли руководству киевского клуба уволить главного тренера после 1:1 с "Лугано" в последнем туре группового этапа Лиги Европы?

Читайте также: "Динамо" – "Лугано" видео голов и обзор матча

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Напомним, что Михайличенко принял команду не со старта сезона – он был в назначен на этот пост после увольнения Александра Хацкевича. Именно белорусский специалист проводил предсезонные сборы "Динамо".

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В неудачах киевского клуба болельщики винят как тренера, футболистов и президента. Как вы считаете, кто виноват на самом деле?

Смотрите видео, как "Динамо" вырвало ничью в последнем матче Лиги Европы против "Лугано", но вылетело из еврокаубков:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис Алексей Михайличенко

Источник: Сегодня|Спорт

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