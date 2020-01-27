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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому "Динамо": украинский клуб разгромил чемпиона Беларуси

27 января, 18:16

Дубль Йосипа Пиварича и гол Миккеля Дуэлунда принесли победу коллективу Алексея Михайличенко

Йосип Пиварич дважды забил "Динамо" из Бреста

Йосип Пиварич дважды забил "Динамо" из Бреста

В понедельник киевское "Динамо" провело пятый контрольный матч на сборе в Белеке. Серебряному призеру украинского первенства противостоял чемпион Беларуси – "Динамо" (Брест). Напомним, за соперника выступают бывшие киевляне – нападающий Артем Милевский и защитник Евгений Хачериди. Ранее мы писали, как "Динамо" впервые проиграло на зимнем сборе в Турции.

В стартовом составе нашего клуба вышли: Бущан – Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко – Кадири, Шапаренко, Пиварич, Буяльский, Андриевский – Каргбо. Особой борьбы во встрече не получилось: украинцы разобрались с белорусами со счетом 3:0. В первом тайме дважды отличился хорватский защитник Йосип Пиварич – на 22-й и 36-й минутах.

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Второй тайм киевляне начали таким составом: Бойко, Кендзьора, Сирота, Попов, Мыколенко, Шепелев, Сидорчук (к), Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль. На 74-й минуте, датский полузащитник Миккель Дуэлунд ударом с линии штрафной площади подвел итог противостоянию.

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В составе коллектива из Бреста бывшие игроки сборной Украины Артем Милевский и Евгений Хачериди вышли в стартовом составе, но ничем особенным не запомнились.

К слову, читайте, как Дуэлунд рассказал о сборе в Турции и задачах "Динамо". Во вторник, 28 января, "Динамо" проведет последний матч на турецком сборе: киевляне встретятся с казахстанским "Кайратом".

Смотрите, как киевское "Динамо" уступало шведскому "Мальме" в Лиге Европы (3:4)

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