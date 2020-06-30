Никаких послаблений для чемпиона: Луиш Каштру поставил задачу обыграть "Динамо"

"Горняки" в статусе чемпиона пожалуют в гости к динамовцам, которые борются за вторую строчку

После двух выходных донецкий "Шахтер" вернулся к тренировкам и подготовке к следующему матчу чемпионата Украины против киевского "Динамо". Напомним, "украинское классико" состоится 4 июля в НСК "Олимпийский". Перед началом тренировки главный тренер "горняков" Луиш Каштру разобрал ошибки в матче против "Зари" и поставил задачу победить в оставшихся матчах чемпионата, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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После этого "горняки" провели полуторачасовое занятие, включая разминку, работу с мячами, а также различные вариации двухсторонок.

Отметим, что в основную группу вернулся бразильский легионер Майкон. У полузащитника случился рецидив травмы колена в матче с "Зарей", но сегодня футболист уже тренировался наравне со всеми.

Отметим, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а оставшиеся матчи Премьер-лиги станут для команды Каштру подготовкой к возобновлению Лиги Европы. Напомним, в 1/8 финала турнира украинцы на выезде обыграли "Вольфсбург" (2:1). Оставшиеся матчи еврокубка пройдут в Германии, а дальнейшие стадии плей-офф будут состоять из одного матча.

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А вот за второе место в чемпионате Украины развернулась настоящая война. На серебряные медали и место в квалификации Лиги чемпионов претендуют "Динамо", "Заря" и "Десна".

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Зарей" в прошлом туре:

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