Новичок Премьер-лиги усилился бывшим вратарем "Шахтера"

Антон Каниболоцкий уже успел поиграть в Азербайджане и Польше

Новичок украинской Премьер-лиги "Минай" заявил на сезон-2020/2021 двоих новичков. Один из них – бывший голкипер донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий. В клубе из Закарпатья он будет играть под № 32. Смотрите также, как клуб Василия Кобина выиграл Первую лигу и грозит элите.

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В минувшем сезоне 32-летний Каниболоцкий выступал за "Карпаты", которые снялись с чемпионата. И успел провести только один поединок. Также вратарь защищал цвета украинского "Днепра", "Кривбасса" и "Шахтера". В составе "горняков" неоднократно выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году перешел в "Карабах" из Азербайджана, а предыдущим клубом был польский "Медзь".

Антон Каниболоцкий / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Второй новичок "Миная" – полузащитник Александр Снижко. Снижко, который ранее играл за "Днепр-1". На его счету 13 матчей, в которых он совершив одну передачу.

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Напомним, что дебют закарпатской команды в элитном дивизионе чемпионата Украины должен был состояться сегодня, 22 августа, но матч "Львов" – "Минай" перенесен из-за коронавируса. У львовян – минимум шесть случаев заражения.

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