Українська
$ 27,48
32,55

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Новичок Премьер-лиги усилился бывшим вратарем "Шахтера"

22 августа, 16:23

Елена Павлова Елена Павлова

Антон Каниболоцкий уже успел поиграть в Азербайджане и Польше

Новичок украинской Премьер-лиги "Минай" заявил на сезон-2020/2021 двоих новичков. Один из них – бывший голкипер донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий. В клубе из Закарпатья он будет играть под № 32. Смотрите также, как клуб Василия Кобина выиграл Первую лигу и грозит элите.

Реклама

В минувшем сезоне 32-летний Каниболоцкий выступал за "Карпаты", которые снялись с чемпионата. И успел провести только один поединок. Также вратарь защищал цвета украинского "Днепра", "Кривбасса" и "Шахтера". В составе "горняков" неоднократно выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 2017 году перешел в "Карабах" из Азербайджана, а предыдущим клубом был польский "Медзь".

Антон Каниболоцкий

Антон Каниболоцкий / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Второй новичок "Миная" – полузащитник Александр Снижко. Снижко, который ранее играл за "Днепр-1". На его счету 13 матчей, в которых он совершив одну передачу.

Реклама

Читайте также: "На трибунах дети 6 лет. Водитель – без маски": тотальное нарушение карантина в украинском футболе

Напомним, что дебют закарпатской команды в элитном дивизионе чемпионата Украины должен был состояться сегодня, 22 августа, но матч "Львов" – "Минай" перенесен из-за коронавируса. У львовян – минимум шесть случаев заражения.

Смотрите также закулисье футбольных поединков в Первой Лиге

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без Гармаша и больного COVID-19: Луческу обнародовал первую заявку
Без Гармаша и больного COVID-19: Луческу обнародовал первую заявку "Динамо" на сезонФутбол
Почти как Луческу: в составе киевского
Почти как Луческу: в составе киевского "Динамо" обнаружился суперполиглотФутбол
Кравец возвращается:
Кравец возвращается: "Динамо" – на пороге сенсационного трансфера под ЛуческуФутбол
Футболист
Футболист "Динамо" назвал главное правило Мирчи ЛуческуФутбол
Легендарный футболист
Легендарный футболист "Динамо" будет тренировать собственного сына в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
По приглашению Луческу в Киев прилетел бразильский футболист: смотрите, кто он
По приглашению Луческу в Киев прилетел бразильский футболист: смотрите, кто онЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять