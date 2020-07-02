Новое правило привело в "Динамо" нападающего, который первый мяч забил в свои ворота

Нападающий Ибрагим Каргбо в 20 лет сыграл в трех клубах за сезон 2019/2020

В четверг Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил некоторые важные решения. В частности сборная Украины определилась, где примет Германию, Испанию и Швейцарию в Лиге наций. Также сделали правки в регламенте касательно статуса и трансферов игроков.

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В сезонах 2019/2020 и 2020/2021 футболисту разрешается в течение одного сезона зарегистрироваться не более, чем в трех клубах в официальных соревнованиях: УПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ и региональной федерации, сообщил сайт УАФ. Ранее разрешалось выступать лишь за две команды в одном сезоне. Отмечается, что эти изменения носят временный характер – только на два года.

Свежий известный случай в украинском футболе – появление на поле новичка "Динамо" Ибрагима Каргбо. Ранее 20-летний форвард из Сьерра-Леоне не мог выступать за киевлян до лета, так как в сезоне 2019/2020 в Бельгии играл в двух клубах. Напомним, Каргбо в дебютном матче за "Динамо" отметился автоголом, а "Десна" победила в Чернигове. На днях агент Милевского потроллил новичка "Динамо", забившего в свои ворота.

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