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Нового тренера для "Динамо" нашли в Турции: киевляне могут увести наставника у "Фенербахче"

3 июня, 13:17

Елена Павлова Елена Павлова

У перспективного коуча не будет проблем с языком, ведь он два года играл в Украине

После поражения "Динамо" от "Шахтера" в чемпионате Украине со счетом 1:3 снова начались разговоры о смене на тренерском мостике киевского клуба. По информации турецких СМИ, следующим наставником украинского вице-чемпиона может стать перспективный 45-летний турецкий тренер Эрол Булут.

И хотя главным местом работы Булута со следующего сезона называют "Фенербахче", но издание пишет, что если в Стамбуле не поторопятся, то наставника перехватит "один из почитаемых клубов Европы". Кандидатуру Булута президенту киевского "Динамо" якобы предложил спортивный директор команды Владимир Бессонов. Его преимуществом является знание языка, ведь Эрол два года поиграл в Украине, в частности в донецком "Металлурге".

"Да, есть предложения как дома, так и за границей. В конце сезона мой контракт с "Аланьяспором" истекает. Я серьезно буду обдумывать будущие предложения", – отметил Булут.

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Отметим, что тренерскую карьеру Булут начал в 2017 году, возглавив на родине "Ени Малатьяспор" и за два года выведя скромный клуб в еврокубки. В нынешнем сезоне сотрудничает с "Аланьяспором", с которым вышел в полуфинал Кубка Турции, где выиграл первый полуфинал у "Антальяспора". В чемпионате Турции команда пока находится на шестом месте.

Смотрите, как лидер чемпионата Турции "Трабзонспор" уступил в еврокубках

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тренер чемпионат Украины Динамо Киев чемпионат Турции Аланьяспор

Источник: Fotospor

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