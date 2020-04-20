"Об изменениях будет известно не раньше 24-го апреля": игрок "Динамо" рассказал о карантине

Сергей Сидорчук воспринимает эту ситуацию, как возможность провести время с семьей

Полузащитник и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как проводит карантин во время пандемии. Кстати, Суркис думает над сокращением зарплат в "Динамо" до 70 процентов.

"Работаем согласно персональной программе, есть возможность ездить на базу, делать пробежки. Пока никакой новой информации у нас нет. Думаю, об изменениях будет известно не раньше 24-го апреля. Я воспринимаю эту ситуацию, как возможность провести побольше времени с семьей. Играем в детское активити, также достали все игрушки, которые раньше лежали не востребованными. Раньше ездили гулять в парк, проводили время на даче, сейчас такой возможности нет, поэтому не удивительно, что детям некуда деть энергию" – отметил Сидорчук.

Читайте о том, что в киевском "Динамо" заговорили о снижении зарплат. Говорят, что за март игроки получат лишь немного меньше, чем обычно, а за апрель – уже в два раза.

Ранее мы сообщали, что "Динамо" требует приличные отступные за скандального форварда, играющего в Турции. За игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса киевляне хотят получить 5 млн евро.

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